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31 Temmuz 2018 16:43

Çiftçiler sulama borularını tıkayan otları temizledi

Şanlıurfa’da arazilerine su gelmeyen çiftçiler, demir boruları tıkayan otları kendi imkanlarıyla temizledi.

Çiftçiler sulama borularını tıkayan otları temizledi

31 Temmuz 2018 16:43


Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Çakırlar kırsal Mahallesi’nde pamuk eken çiftçiler, arazilerine suyun gelmemesi üzerine kolları sıvadı. Çiftçiler, Suruç Sol Sahil 19 numaralı sulama hattının filtrelerinde temizlik yaptı. Filtrelerin bulunduğu beton kuyunun kapaklarını açan çiftçiler, içerisine girerek mazgallarda sıkışan otları çıkarttı. İp yardımıyla dışarı çıkartılan otlar, kepçeler yardımıyla kuyunun yan tarafına konuldu. Çiftçilerin yaklaşık 7 metre derinlikteki kuyunun içinde otları temizlemesi ise cep telefonuyla kaydedildi.


Mahalle Muhtarı Bilal Öncel ise sorunun 4 yıldır sürdüğünü ve bölgedeki çiftçilerin sudan yeteri kadar faydalanamadığını iddia etti.




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