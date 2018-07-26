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26 Temmuz 2018 14:07

Çiftçilerden DSİ önünde su protestosu

Şanlıurfa’da bir grup çiftçi, tarlalarına yeterli su verilmediğini iddia ederek Devlet Su İşleri’nin 15’inci Bölge Müdürlüğü önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

Çiftçilerden DSİ önünde su protestosu

26 Temmuz 2018 14:07


Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde tarlaları bulunan bir grup çiftçi, sulamadan yeteri kadar yararlanmadıklarını iddia ederek Devlet Su İşleri 15’inci Bölge Müdürlüğüne geldi. Burada yetkililerle bir görüşme yapan çiftçiler, ekinlerinin susuzluktan kuruduğunu iddia etti.


Tarlasına su gelmediğini belirten Ömer Koçyiğit, “Suruç ilçesinde 20, 21 ve 19 hatlarından su gelmiyor. Bunun ana sebebi rotasyon. Rotasyona da yeteri kadar uyulmuyor. Herkes kendi hattını kendilerine göre açıyor. Biz yetkililerden adaletli bir rotasyon yapılmasını istiyoruz” dedi.


Su düzenli olarak verilmiyor


Suruçlu çiftçilerden Mehmet Faruk Çadırcı ise ”DSİ’nin listesine göre her 80 dönüm arazi için bir şebeke çıkışı verilmiş ama şuan suyun tam gün larak gelmesi gerekirken, 6 gün su bırakılıyor, 3 gün kesiliyor. Belirtilen listeye göre su gelmiyor. Yetklilerle görüştük, yapacak bir şey yok diyorlar” ifadelerini kullandı.


Salma sulama olumsuz etki ediyor


Bir diğer çiftçilerden Şahin Demir de, “Su bana yetişmiyor. Benim sulama yaptığım bölgede salma sulama var. Bu yüzden su bana yetişmiyor. En sona ben kalmışım, bu doğru bir şey mi. Vicdanen, ahlaken doğru bir şey değil. Herkesin fikri paylaşımcı olunması ama paylaşımcı olamayan insanlar var. Paylaşım yapılsa su herkese yeter ama insanlar birbirlerinin hakkına rivayet etmiyorlar. Bin 500 dönüm arazim var. Fiske almışım. Bin dönümlük zarar etmişim. Mühendislere gelin görün diyorum. Ben cumhurbaşkanımızı sesleniyorum. Her kafadan bir ses geliyor, herkes gerçekleri konuşamıyor” şeklinde konuştu.


Yetkililer sıkıntının bilinçsiz sulamadan kaynaklandığını söyledi


Suyun doğru paylaştırılması için rotasyona mecbur kaldığını vurgulayan DSİ Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ise “Su ihtiyacının artması sebebiyle sistemin karşılayabileceği gereksinim üzerinde bitki deseni ekildiği vakit, bu sefer biz de suyun paylaştırılmasıyla alakalı rotasyonuna mecbur kalıyoruz. Bize kesinlikle vatandaş tarafından gelen bilgi, bizim sahadaki kendi gözlemlerimiz, tecrübelerimiz, bu salma sulamanın bir de bu kadar su kıtlığının olmasının alanın bitki desenini bozarak çok çok üzerinde pamuk ve mısır ekilmesine bağlı olarak, üzerine bir de salma sulama yapılması, bilinçsiz tarım yapılması, gerektiğinden fazla su verilmesi. Bu durum iyice karmaşık hale getirdi. Bizdeki bütün suyu verdiğimiz halde, bu suyu ana yedeklerden eşit dağıttığım halde bu tür kargaşa yaşanıyorsa, bir değil iki değil sürekli olan bir süreç. Bunun adı sulama değil artık” diye konuştu.


Eylemin ardından Devlet Su İşleri (DSİ) 15 Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ile görüşen çiftçiler daha sonra ayrıldı.




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