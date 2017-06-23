Çiftçilere destek ödemeleri başlıyor

Özyavuz, konuya ilişkin açıklamasında, pamuk, mısır, buğday sertifikalı tohumluk ve gübre mazot desteği alamayan çiftçilerin ödemelerinin, hesaplara yatırılmaya başlanacağını ifade etti.

23 Haziran 2017 saat 24.00 itibarı ile başlayacak ödemelerin çiftçi için bayram müjdesi niteliğinde olduğunu belirten Özyavuz, “Üreticilerimiz, ödemelerini bu geceden itibaren banka hesaplarından alabilirler” dedi.

Yapılacak destekleme ödemelerinin çiftçi için can suyu olduğunu kaydeden Özyavuz, “Ramazan Bayramı öncesi çiftçilerimizin yüzünü güldüren, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik başta olmak üzere, bakanlık yetkililerine ve hükümetimize tüm çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.