Çiftçilere destek ödemesi sürüyor

Özyavuz, yaptığı açıklamada, pamuk, mısır, buğday, sertifikalı tohumluk, gübre ve mazot desteği alamayan çiftçilerin ödemelerinin hesaplara aktarılmasına 23 Haziran 2017 tarihi itibariyle gece 24.00’dan sonra başlandığını anımsatarak, ödemelerin kimlik numarasının son rakamına göre yapıldığını ifade etti.

Hesaplara 20 milyon lira aktarılacak

Türkiye’nin en önemli pamuk ve hububat üretim merkezlerinden Harran’da çiftçilere, sadece 2017 yılı içerisinde buğday, pamuk, mısır, akaryakıt ve doğrudan gelir desteği olmak üzere ilk etapta 150 milyon lira ödeme yapıldığını ifade eden Özyavuz, “Devam eden ödemeler kapsamında, ikinci komisyona kalan yaklaşık 3 bin çiftçinin hesabına da toplam 20 milyon lira aktarılacak” dedi.

5 bin 800 aktif üyesiyle bölgenin en aktif çiftçi kuruluşlarından biri olan Harran Ziraat Odasının Başkanı Mahmut Özyavuz, destekleme ödemesi alamayan çiftçilere, elektrik idaresinden borçlarını sorgulamaları uyarısında bulundu.