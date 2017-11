Çiftçilerin sorunları Şanlıurfa’da masaya yatırıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın başkanlık yaptığı toplantıya Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ve akademisyenler katıldı

Şanlıurfa’da ‘Kaliteli kaba yem üretimi geliştirme projesi’ toplantısında Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın talimatıyla Şanlıurfa Tarım İl Müdürlüğü, çiftçilere ilk etapta yem bitkisi üretmeleri için 25 bin dönüm arazide deneme ürünü ekimi yapacak. Toplantıda bu üretimin kademeli olarak 2 Milyon’a çıkarılması için görüş birliğine varıldı. Toplantıda konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, “Kaliteli yem üretimi çok önemli. 5 ay süre ile boş bırakılan ve ara ürün elde edilemeyen tarım arazilerimize ara ürün yem bitkisi ve baklagil ekimi yapılarak, ülkemizin yem açığının kapatılmasını hedefliyoruz. Pamuk üretim alanlarında yem bitkisi üretimi projesi üzerine pilot deneme yapılması için tüm paydaşlarımızla bir araya geldik. Harran Üniversitemizin desteğiyle çiftçilerimizin üçüncü ürün olarak ekeceği yem bitkisi, hem Şanlıurfa’nın hem de Türkiye’nin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bakanlık olarak bundan sonraki tüm projelerimizde de Harran Üniversitemiz ile birlikte çalışacağız” dedi.

Projenin hayata geçirilmesi için Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Tarım İl Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Gerek üniversite-sanayi, gerekse üniversite-çiftçi işbirliği çalışmalarımız devam ediyor. Her alanda şehrimize ve ülkemize bilimsel anlamda katkı vermeye devam ediyoruz. Çiftçilerimizin her türlü sorununa çözüm üretilmesi için Ziraat Fakültemiz gece gündüz çalışıyor. Bu projede tohum ekiminden hasadına kadar çitçimize her türlü teknik desteği sağlayacağız. Ayrıca Veteriner Fakültemiz ile de bölgedeki hayvancılığın yaygınlaşmasına katkılarımız artarak devam edecek” diyerek böyle önemli bir projeye öncülük eden Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya teşekkür etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba başkanlığında Şanlıurfa’da düzenlenen ‘Kaliteli kaba yem üretimi geliştirme projesi’ toplantısına Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, ziraat ve veteriner fakültesi dekanları, akademisyenler, besicilik yapan işletme sahipleri ve çiftçiler katıldı.