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05 Temmuz 2018 18:39

Çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman kül oldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde içerisinde büyükbaş hayvanların da bulunduğu çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman kül oldu.

Çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman kül oldu

05 Temmuz 2018 18:39


Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesine bağlı Meteler kırsal mahallesinde içerisinde büyükbaş hayvanların da bulunduğu bir çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çiftlik çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde yangını kontrol altına alırken, tonlarca saman ise kül oldu. Olayda yangının büyükbaş hayvanların olduğu bölüme ulaşmaması büyük bir faciayı önledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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