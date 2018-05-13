Çiğ Köfteli Futbol Turnuvası Finali

Tarım İşletmesinde görev yapan 164 özel güvenlik görevlisi arasında oluşturulan 6 takımla yapılan ve 24 Nisan’da başlayan bahar kupası futbol turnuvası, final maçı öncesi 3.’lük karşılaşması yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yapılan final maçı kıran kırana geçerken, turnuvanın galibi Merkez-1 takımı oldu.

İlçedeki özel bir halı saha tesislerinde yapılan Turnuvanın final karşılaşmasına AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol, İlçe Emniyet Müdürü Fazıl Şen, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Maç esnasında yine özel güvenlik elemanlarının yoğurduğu çiğ köfte yaklaşık 500 kişiye ikram edildi.

Final maçında şampiyonun belli olmasının ardından çok sayıda havai fişek ve konfeti patlatıldı.

Bahar kupası turnuvasında şampiyon olan takıma kupasını AK Parti ilçe Başkanı Halid Şimşek ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Bayol birlikte verdi.

TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü özel güvenlik Müdürü Nazif Türk, bayram havasında geçen turnuva için tüm özel güvenlik görevlilerine teşekkür etti.

Nazif Türk, turnuva amacının personelin motivasyonun arttırılmasının yanı sıra farklı işletmelerde görev yapan güvenlik personelinin birlik beraberlik içerisinde kaynaşması olduğunu söyledi.

Bünyelerinde 164 özel güvenlik görevlisinin olduğunu söyleyen Türk, turnuvaya katılım ve destek sağlayan herkese teşekkür ederek bu tür sportif ve sosyal etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.