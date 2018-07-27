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27 Temmuz 2018 12:05

Çiğköfte paylaşılamıyor

Adıyaman etsiz çiğköftesinin tescil edilmesinin ardından, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) konuyu mahkemeye taşıma kararı aldı.

Çiğköfte paylaşılamıyor

27 Temmuz 2018 12:05


Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, çiğköftenin tescili için 31 Mayıs 2006 tarihinde müracaat yapılmış ve 30 Haziran 2008 tarihinde ise Resmi Gazetede yayımlanarak, coğrafi işaret belgesi Şanlıurfa’ya verilmişti. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının 6 yıl aradan sonra 2015 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak, ‘Etsiz çiğ köfte’ coğrafi işaret tescilini aldı. Adıyaman’ın coğrafi işaretini almasını eleştiren ŞUTSO Başkanı Halil Peltek, “Çiğköfte bizim tescilli ürünümüzdür. Coğrafi İşareti Belgesi ilimize tescil edilmiştir. Biz bu belgelerle Adıyaman’ın başvurusuna itiraz ettik. Ancak bu itirazımız, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından olumsuz değerlendirildi. Çiğköftenin "çiğ" kelimesiyle başlama nedeni etin çiğ olarak yoğrulmasıdır. Çiğköfte, Şanlıurfa adına 2008 yılında kurumumuz tarafından tescil edilmiştir. Türk Patent ve Marka Kurumu bu tescili “Etli Çiğköfte” olarak değerlendirmiş “Etsiz Çiğköfte” tescilini Adıyaman iline vermiştir. Yarın başka bir ilimiz de bibersiz yada tuzsuz çiğköfte tescili için başvuruda bulunursa bu kez tescili o ile mi verecek” dedi.


Siyasiler müdahil oldu


ŞUTSO Başkanı Halil Peltek, konuyu Şanlıurfa milletvekilleriyle de görüştü. Peltek, Şanlıurfa milletvekillerinin konuyu yakından takip ettiğini, siyasi arenada görüşmelerin başladığını dile getirdi. Şanlıurfa kaynaklı özgün ürünlerin, tescil başvuruları bugüne kadar ŞUTSO ve ilgili kurumlar tarafından yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirten Peltek, “Şanlıurfa’nın değerlerini savunmak ve korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Türk Patent ve marka Kurumuna gerekli itirazları yapmış bulunmaktayız, medeniyetlere başkentlik yapan tarihin en eski şehrinin değerlerini kimseye vermeye niyetimiz yok” diye konuştu.




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