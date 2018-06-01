Çin heyeti ulaşım için Şanlıurfa’da

Şanlıurfa’nın modern şehir olması için her anlamda büyük projeleri hayata geçiren büyükşehir belediyesi, hafif raylı sistemi Şanlıurfa’ya kazandırıyor. Proje kapsamında Çin’den gelen yetkililerle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Özellikle ulaşım altyapısı ve tramvay projeleri noktasında bir takım fizibilite çalışmaları yapıyorlar. Çin’den gelen firmanın tüm yetkilileri genel müdür ve yardımcılarıyla birlikte bir oturum gerçekleştirdik. Şanlıurfa için çok önemli bir projedir. Ulaşım noktasında çok çalışıyor ve etüt yapıyoruz. Trambüsle başladığımız somut adımlar inşallah tramvay ve hafif raylı sistemle devam edecek. Kendilerini Şanlıurfa’da görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Şanlıurfa için faydalı bir görüşme”

Büyük bir şirketle güçlü bir projeye imza atacaklarını belirten Çiftçi, “Alt yapısı güçlü bir şirket. Dış ülkelerde yatırımları çok olan bir şirket. Türkiye’de de Şanlıurfa ile olan temaslarını sağlıyoruz. Sadece ulaşım anlamında değil çevre, alt yapım, köprülü kavşaklar birçok alanda da bugüne kadar yatırımları olan bir şirket. Şanlıurfa için faydalı bir görüşme olduğuna inanıyorum” diye konuştu