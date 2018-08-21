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21 Ağustos 2018 22:23

Cinayet Zanlısı Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir süre önce bıçaklanarak öldürülen uyruklu Abu Şeyh Ali isimli Suriye vatandaşının katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet Zanlısı Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

21 Ağustos 2018 22:23


Edinilen bilgiye göre, bir müddet önce Ceylanpınar ilçesinin Gazi caddesinde Suriye uyruklu 2 grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada amca çocukları oldukları öğrenilen 2 kişi karşı tarafın bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı. Yapılan saldırıda Abu Şeyh Ali tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Bunun üzerine harekete geçen güvenlik güçleri katil zanlısının Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı bir kırsal mahallede kaldığını öğrenince mahalleye operasyon düzenlenerek katil zanlısı gözaltına alınarak Ceylanpınar’daki güvenlik güçlerine teslim etti. Mahkemeye çıkarılan katil zanlısı kasten adam öldürmek suçundan cezaevine gönderildi.




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