Cinderes'te 2 askeri şehit eden terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda Cinderes bölgesinde 2 askeri şehit eden terörist, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'ye gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda Cinderes bölgesinde 2 askeri şehit eden terör örgütü PKK/PYD mensubu terörist K.G., Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Terörist, İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörist K.G.'nin, geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda Cinderes bölgesinde 6 teröristle birlikte, 2 askeri şehit ettiğini ve 4 terörist arkadaşının da öldüğünü doğruladığı belirtildi.