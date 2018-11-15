Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan doğal güzellikleri görmek ve gezmek amacıyla ilçeye gelen Çinli gazeteciler Tokoran Vadisi'ne hayran kaldı.

Çinli gazetecilerden oluşan turist grubu, Ortadoğu'nun en uzun akarsularından Fırat Nehri üzerine kurulan, dünyanın sayılı Türkiye'nin ise en büyük barajı konumundaki Atatürk Barajı yapıldıktan sonra ortaya çıkan Takoran Vadisi'ni gezmek için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geldi. Siverek ile Adıyaman'ın Gerger ilçeleri arasında bulunan ve yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki vadinin doğal yapısını görmek için gelen kafile önce Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanı'nda Nissibi Köprüsü'nün harika manzarası eşliğinde yörenin meşhur yemeği Siverek tava yedi. Ardından tesislerin gezdirildiği Çinli gazeteciler, Fırat düzenlenen tekne turu yaptı. Oyun havası müziklerine eşlik ederek halay çeken Çinli gazeteciler, Takoran Vadisi'nin güzelliğine, doğanın sessizliği ve muhteşem görüntüsüne hayran kaldı. Gazeteciler günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Çinli gazeteciler ile birlikte geziye katılan Adıyaman Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Ekinci, "Mesleğim ve işim gereği bu bölgeye sık sık gelip gidenlerden biriyim. Birkaç ay önce gazeteciler derneğinden oluşan bir grupla yine bu bölgeyi gezme fırsatımız oldu. O zamanlar geldiğimizde burası toz toprak içerisindeydi, inşaat halindeydi ve ondan sonra bu ikinci gelişimde imar edilmiş, mükemmel bir sosyal tesis ve mükemmel bir mesire alanı ile karşı karşıya kaldım. Gözlerime inanamadım, böyle bir hizmet hakikaten takdire şayan bir hizmettir" dedi.

Çinli turist kafilesi tercüman aracılığıyla doğal güzellikler ve gösterilen misafirperverlikten memnun kaldıklarını belirterek herkese teşekkür etti.