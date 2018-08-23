Çobanların sıcakla imtihanı

Termometrelerin 45 derece gösterdiği Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çobanlar koyunlarını aç bırakmamak için sıcakta büyük mücadele veriyor. Saat 14.00 sıralarında koyunları meraya çıkaran çobanlar, kavurucu sıcaklardan korunmak için şapka ve ıslak havlu gibi malzemelerden yararlanmaya çalışıyor.

"Kafamızı kaldıramıyoruz, sırtımızda binlerce tonluk yük var"

Yaklaşık 200 koyuna bakan Cumali Dağ isimli 15 yaşındaki Çoban, "Her gün 14.00 saatlerinde koyunları meraya çıkarıyoruz. Bu saatlerde sıcaklıklar yavaş yavaş düşüp havalar serinlemeye başlar. Gördüğünüz gibi hava çok fazla sıcak ve bu havadan çok fazla etkileniyoruz. Bazen sıcaktan kafamızı kaldıramıyoruz. Sıcaklıkların etkisinden dolayı sanki sırtımızda binlerce kiloluk yük var gibi" dedi.

"Hayvanlarla birlikte 5-6 kilometre yol gidip geliyoruz"

Sözlerine bir çobanın hayatının her daim böyle devam ettiğini, kış aylarında ise havaların çok soğuk olduğunu söyleyerek devam eden Cumali Dağ, "İçmek için yanımızda aldığımız şişedeki suyumuz, yarım saat içerisinde ısınıp içilemez hale geliyor. Bazen buz takviyesi yapıyoruz ama o da eriyip gidiyor. Bu ağır sıcaklarda bazen susuz da kalabiliyoruz. Bu kavurucu sıcaklarda günlük ortalama hayvanlarla birlikte 5-6 kilometre yol gidip geliyoruz" diye konuştu.