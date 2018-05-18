Çocuk hırsızlar önce kameraya sonra da polise yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşandı. Apartman bahçesinde park halinde olan bir otomobilden 2 adet tablet bilgisayar çalan ve yaşları 8 ile 12 arasında değişen 3 çocuk, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili çalışma başlatan polisler, inceledikleri kamera kayıtlarından zanlıların kimliğini belirledi. Kaldıkları adreslerden alınan S.S.T., K.T. ve M.A. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. M.A.’nın evinde ele geçirilen tablet bilgisayarlar ise sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.