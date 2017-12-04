Kazada traktörün römorkunda bulunan 6 çocuk son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Tepedibi Mahallesi’nde meydana geldi. Tarladan pamuk topladıktan sonra eve dönen çocukların içinde bulunduğu Mustafa Y. yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada traktör yaklaşık 5 metre derinliğindeki suya gömülürken, boğulmak üzere olan 6 çocuk ise çevredekilerin yardımıyla son anda kurtarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazayı duyan çocukların yakınları otomobille olay yerine giderken araç takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.