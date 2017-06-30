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30 Haziran 2017 18:29

Çocuk oyun dünyasının inşaatı sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü’de yaptığı Çocuk Oyun Dünyasının inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

Çocuk oyun dünyasının inşaatı sürüyor

30 Haziran 2017 18:29


Her ilçede semt sahaları, semt kompleksleri ve yüzme havuzları yatırımı yaparak gençleri sporla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, bu kez ağırlıklı olarak çocuklara yönelik faaliyet yürütecek olan Çocuk Oyun Dünyasının inşaat çalışmalarını hızla devam ediyor.


Karaköprü’deki Orman Bölge Müdürlüğü bitişiğinde, 30 bin metrekare üzerinde yapılan tesiste hummalı bir çalışma yapan yüklenici firma çalışanları, bir yandan ihate duvarı yapımını sürdürürken diğer yandan da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Çocuk Oyun Dünyası projesinde 18 adet farklı oyun grubu bulunacak. Oyun grupları arasında macera parkuru, masa tenis alanları, langırt oyun masaları, 10 kaydırak, yüksek halatla tırmanma parkuru, biyolojik gölet, su oyun alanı, kum havuzu, oturma birimleri, piknik alanları, kamelyalar, trambolin, tırmanma duvarı, boyama duvarı, kuru havuzlar bulunuyor. Toplamda 30 bin metrekarelik alanı kapsayan dev yatırım tamamlandığında Şanlıurfalı çocuk ve gençlerin hizmetine sunulacak.




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