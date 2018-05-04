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04 Mayıs 2018 10:25

Çocuklar Ceylanpınar’da daha mutlu

Ceylanpınar Belediyesi, çocuk parklarını güvenli, estetik ve fonksiyonel oyun aletleriyle yenilemeye başladı.

Çocuklar Ceylanpınar’da daha mutlu

04 Mayıs 2018 10:25


Ceylanpınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çocuk oyun parklarını kullanışlı ve modern bir görünüme kavuşturdu. Daha önce Gençlik Parkı, Mehmet Akif Ersoy Parkı’nı yenileyen ve "Her şey çocuklar için" sloganıyla yola çıkan Ceylanpınar Belediyesi çiçek bahçesine dönüştürdüğü parklarda yer alan çocuk oyun alanlarına da yeni çehre kazandırmak için çalışma sürdürüyor. Belediye, oyun alanlarında bulunan oyun grubu ve peyzaj çalışmaları, parkların etrafının güvenliği için demir ferforjelerin yapılması veya mevcut ferforjelerin yenilenmesi, parkın içinde bulunan çöp kovası, bank, elektrik direği gibi donanım elemanlarının yenilenmesi çalışmalarını yürütüyor.


Ceylanpınar Belediyesi son olarak ise yaz ayı öncesi Cumhuriyet Parkı’nda çocukların daha güzel ve keyifli bir vakit geçirebilmesi için çocuk oyun alanlarını yenilemeye başladı.


Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, çocuklar için güvenli ve sağlıklı oyun üniteleri kurduklarını ifade ederek, "Bütün gün okulda ya da evde enerjilerini yeteri kadar boşaltamayan çocuklarımız için her mahallede güvenilir çocuk oyun alanları yaratıyoruz. Belediye ekiplerimiz ilçedeki tüm parkları periyodik olarak yenileme ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan tüm çalışmalarda parklara daha modern bir görünüm kazandırılırken, çocuklar için daha sağlıklı ve güvenilir oyun üniteleri kurulumu da gerçekleştiriliyor. Miniklerin güvenle oyun oynamaları için gerekli tüm şartları yerine getiriyoruz. Ceylanpınar’da aileler, huzur içinde çocuklarını parka oyun oynamaya götürebilecekler. Her şey Ceylanpınar’ın geleceği olan çocuklarımız için" dedi.




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