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Çocuklar duvarda asılı Türk bayrağına selam verip öptü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bisikletleriyle yolda giderken durarak, duvara asılı Türk bayrağına selam verip öpen çocuklar davranışlarıyla örnek oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bisikletleriyle yolda giderken durarak, duvara asılı Türk bayrağına selam verip öpen çocuklar davranışlarıyla örnek oldu.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nizamiyenin girişine dev Türk bayrağı asıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yoldan geçen isimleri öğrenilemeyen iki çocuğun bisikletlerinden inerek bayrağa selam verdiği görüldü. Ardından bayrağı öpen çocuklar, tekrar bisikletlerine binip bölgeden ayrıldı. Örnek bir davranışta bulunan çocukların görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

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