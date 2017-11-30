Çocuklar şehir tiyatrosuyla eğleniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu çocuklara ücretsiz tiyatro oyunu sergiliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, cumartesi günü saat 13.00’te Şair Nabi Konferans Salonunda çocuklara yönelik "Uyuyan Güzel" adlı tiyatro oyununu sahneledi. Recep Genç’in derleyip ve Yönettiği "Uyuyan Güzel" adlı tiyatro oyununun her cumartesi günü sergileneceği belirtildi.

Oyunu izlemeye gelen aile ve çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibine ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.