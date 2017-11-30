Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 11:58

Çocuklar şehir tiyatrosuyla eğleniyor

Türkiye’nin en genç illerinden olan Şanlıurfa’da gençlere ve çocuklara yönelik sosyal aktiviteler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi bu kez şehir tiyatrosu perdelerini çocuklar için açtı.

Çocuklar şehir tiyatrosuyla eğleniyor

30 Kasım 2017 11:58


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu çocuklara ücretsiz tiyatro oyunu sergiliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, cumartesi günü saat 13.00’te Şair Nabi Konferans Salonunda çocuklara yönelik "Uyuyan Güzel" adlı tiyatro oyununu sahneledi. Recep Genç’in derleyip ve Yönettiği "Uyuyan Güzel" adlı tiyatro oyununun her cumartesi günü sergileneceği belirtildi.


Oyunu izlemeye gelen aile ve çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibine ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    17°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    17°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç