Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 15:00

Çocuklar spor okullarında yüzmeyi öğreniyor

Haliliye Belediyesi tarafından yaz spor okulları kapsamında hizmete sunulan yüzme kursunda, 8-11 yaş arası çocuklar yüzmeyi öğreniyor.

Çocuklar spor okullarında yüzmeyi öğreniyor

08 Ağustos 2018 15:00


Geleceğin teminatı olan gençlerin, sportif faaliyetlere katılması, sporla tanışıp eğlenceli vakitler geçirmesini sağlama hedefiyle çalışmalar yürüten Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla bu yıl 4’üncü kez kurulan Haliliye Belediyesi Yaz Spor Okulları, çocukların uğrak mekanı oldu. 12 farklı branşta 800’ü aşkın gence hizmet veren yaz spor okulları kapsamında açılan yüzme kursunda da, 8- 11 yaş arası çocuklar suyla tanışıp, yüzmenin keyfini çıkarıyor. Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan Haliliye Belediyesi Yüzme Havuzunda alanında uzman yüzme antrenörleri ve cankurtaranlar eşliğinde eğitim alan çocuklara, nefes kontrolünü sağlayarak yüzme teknikleri öğretiliyor. 08.00 ile 12.00 saatleri arasında 3 seansta toplam 200’ye yakın çocuğa eğitim verilen havuz, öğleden sonra da vatandaşlara ücretiz olarak hizmet veriyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç