Çocuklar spor okullarında yüzmeyi öğreniyor

Geleceğin teminatı olan gençlerin, sportif faaliyetlere katılması, sporla tanışıp eğlenceli vakitler geçirmesini sağlama hedefiyle çalışmalar yürüten Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un talimatlarıyla bu yıl 4’üncü kez kurulan Haliliye Belediyesi Yaz Spor Okulları, çocukların uğrak mekanı oldu. 12 farklı branşta 800’ü aşkın gence hizmet veren yaz spor okulları kapsamında açılan yüzme kursunda da, 8- 11 yaş arası çocuklar suyla tanışıp, yüzmenin keyfini çıkarıyor. Ahmet Yesevi Mahallesinde bulunan Haliliye Belediyesi Yüzme Havuzunda alanında uzman yüzme antrenörleri ve cankurtaranlar eşliğinde eğitim alan çocuklara, nefes kontrolünü sağlayarak yüzme teknikleri öğretiliyor. 08.00 ile 12.00 saatleri arasında 3 seansta toplam 200’ye yakın çocuğa eğitim verilen havuz, öğleden sonra da vatandaşlara ücretiz olarak hizmet veriyor.