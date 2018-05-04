Çocuklara üniversite öğrencilerinden moral etkinliği

Hastanede tedavi gören çocukların psikolojik olarak rahatlamalarını sağlamak ve görsel terapi yoluyla hasta yataklarında yatıyorken bile eğlenceli zaman geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla Dr. Öğr. Üyesi Berivan Ekinci ile Dr. Öğr. Üyesi Dilara Karakaş Tabak yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinliklerde, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Servislerinin duvarlarına çocuk edebiyatı yapıtından esinlenerek görseller yapan sanat eğitimcisi adayları, daha sonra, "Ben Bir öyküyüm" etkinliği kapsamında çocuklarla birlikte resimler yaptılar. Öğretmen adaylarının farkındalıklarını arttırmak ve bunun yanı sıra etkili iletişim becerilerini desteklemek amacıyla etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Berivan Ekinci, “Hasta servisinde muayene olan ve yatan çocuklar, duvarlardaki görsellere bakarak hem bir kitap okumuş hem de içinde bulundukları ortamdan kısa bir süreliğine de olsa çıkmış oluyorlar. Hastane ortamını biraz keyifli hale dönüştürebilecek görsellerin, çocuğun düş kurma becerisini geliştirip çocukta resim çizme ve kitap okuma isteği oluşturabileceği düşünülmektedir” dedi.

Harran Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Bürhan Akpunar, Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi, doktorlar, sağlık çalışanları, Eğitim Fakültesi dekan yardımcıları, öğretim elemanları ile birlikte Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-iş öğretmeni adayları tarafından çizilen görselleri incelediler ve serviste yatan çocuklarla sohbet ettiler. Karaköprü İlçe Belediyesinin hasta çocuklar için gönderdiği hediyeler üniversite heyeti tarafından çocuklara verildi. Ayrıca görselleri izlemeye gelen Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi öğretmenliği programı öğrencileri hasta servisinde yatan çocuklar için farklı dillerde hazırlanan yapbozlar hediye etti. Eğitim Fakültesini gayretlerinden dolayı tebrik ettiğini belirten Harran Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof.Dr. Bürhan Akpunar, "Hastanedeki bu etkinlikler, çocukların tedavileri ve daha çabuk bir iyileşme süreci açısından önemlidir. Çünkü moral olarak destek olmak tedavinin bir parçasıdır. Harran Tıp Hastanesi yetkilileri başta olmak üzere tüm hastane ekibine, projeye verdikleri destek ve gösterdikleri ilgi için teşekkürlerini sunuyorum. Bu duyarlı projeye destekleri nedeniyle Karaköprü Belediyesine ve proje kapsamında çocuklara yönelik çalışmaları gerçekleştiren, görsellerin aktarımında büyük emek harcayan ve hasta servisinde yatan çocuklarla resimler yapan Resim-iş öğretmeni adaylarını ve dersi yürüten öğretim üyelerini kutluyorum” diye konuştu.