Çocukların Bayram Eğlencesi Piazza’dan

Minik ziyaretçiler bayram boyunca “Bir Tatil Köyü Macerası” etkinliğinde buluşuyor.

Şanlıurfalıların alışveriş ve sosyal yaşam merkezi Piazza, aileleri ile alışverişe gelen miniklerin kendi yaşıtlarıyla doyasıya eğlenmesine imkan sunan bir aktiviteye daha imza atıyor. Alışveriş Merkezi, Ramazan Bayramında minik konuklarını, Bir Tatil Köyü Macerasında bir araya getiriyor. Üç gün boyunca sürecek olan etkinlikte minikler, ahşap balık boyama, kumdan kale yapma, yarışma oyunları, kum boyama ve balık tutma aktiviteleri ile sınırsız eğlencenin tadını çıkaracak.

25, 26 ve 27 Haziran tarihlerindeki Ramazan Bayramı boyunca 15.00, 16.30, 18.00 ve 19.30 saatlerinde 4 seans halinde gerçekleşecek “Bir Tatil Köyü Macerası” etkinliğine, AVM’de bulunan herhangi bir mağazadan 50 Türk Lirası ve üzeri alışveriş yapan ailelerin çocuklarının ücretsiz olarak katılabileceği öğrenildi.