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04 Temmuz 2018 10:28

Çocukların Kuran-ı Kerim’i öğrenme sevinci

Okulların yaz tatiline girmesiyle Şanlıurfa’da çocuklar, Kuran-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmenin sevincini camilerde yaşıyor.

Çocukların Kuran-ı Kerim’i öğrenme sevinci

04 Temmuz 2018 10:28


Şanlıurfa’da okulların yaz tatiline girmesiyle çocuklar, camilerde gerçekleştirilen çeşitli kurslara katılarak Kuran-ı Kerim ile ilmihal bilgilerini öğreniyor. Cami imam hatipleri tarafından verilen derslere katılan öğrenciler, birbiriyle hem kaynaşıyor hem de dini bilgileri öğreniyor. Haliliye ilçesinde bulunan Osman Gazi Cami İmam Hatibi Ramazan Rahat, okulların yaz tatiline girmesiyle velilere çağrıda bulunarak çocuklarını camilere göndermesini istedi.


“Çocuklarımızı Kuran-ı Kerim öğrenmeye davet ediyoruz”


Çocukları ve gençleri Kuran-ı Kerim ve ilmihal öğrenmeye davet eden Osman Gazi Cami İmam Hatibi Ramazan Rahat, “Okulların kapanmasıyla birlikte bütün camilerimizde Kuran-ı Kerim ve ilmihal bilgileri ve dinimizi öğrenmek için çocuklarımızı bekliyoruz. Peygamberimizin hayatını öğrenmek için bütün camilerimizde yaz kuran kurslarımız açılmıştır. Bütün gençlerimizi ve çocuklarımızı camilerimize davet ediyoruz. Bizim camimiz de Osmangazi Cami olarak yaklaşık 100 öğrencimiz var. Kız öğrencilerimiz içinde ayrıca alt katımızda kız öğreticiler tarafından Kuran-ı Kerim ve ilmihal bilgiler dersi verilmektedir. Öğrencilerimizi camilere Kuran-ı Kerimi öğrenmeye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Kuran-ı Kerim öğrenmeye gelen çocuklardan Mehmet Efe, “Bizler camiye gelerek Kuran-ı Kerim öğreniyoruz. Peygamberimizin hayatını öğreniyoruz. Çok mutluyuz” diye konuştu.




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