Çökmenin meydana geldiği camide enkaz kaldırma çalışmaları başladı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi’nde yapımı devam eden 11 Nisan Camii’nin çöken kubbesinin enkazı ekipler tarafından kaldırılmaya başlandı. Yeni bir çökmeye karşı itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi.

Yapımı devam eden 11 Nisan Camii’nin kubbesi bugün öğle saatlerinde beton döküldüğü esnada çökmüş, enkazın altında kalan 6 işçi olay yerine gelen ekipler tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye sevk edilmişti. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesi devam ediyor.