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09 Ocak 2017 15:25

Çöp kamyonu ile park halindeki tırın karıştığı kazada temizlik işçisinin kolu koptu

Çöp kamyonu ile park halindeki tırın karıştığı kazada temizlik işçisinin kolu koptu

09 Ocak 2017 15:25

Şanlıurfa’da, çöp kamyonu ile park halindeki tırın karıştığı kazada temizlik işçisinin kolu koptu. Hastaneye kaldırılan temizlik işçisinin kolu ise kazadan yarım saat sonra bulunarak, hastaneye götürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi’nde meydana geldi. Haliliye Belediyesi’ne ait Mehmet S. yönetimindeki 34 NC 0994 plakalı çöp toplama kamyonu, park halindeki 63 K 7410 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Mehmet S., yanında bulunan temizlik çalışanı ve kardeşi olan Abdullah S. ile Süleyman Ç. yaralandı. Kaza sonrası vatandaşların ihbarıyla bölgeye; polis, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazada kamyonda sıkışan temizlik çalışanı Süleyman Ç.’nin kolu koptu. 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Süleyman Ç.’yi hastaneye kaldırırken, kopan kolunu bulamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kolun, araçta sıkıştığını belirledi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan kolu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kopan kol, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Kol, sedye ile hastaneye götürüldü. Süleyman Ç. ve kolu, ambulansla Adana’daki özel bir hastaneye götürüldü. Şahsın kolunun, yapılacak ameliyatla yerine dikileceği öğrenildi.
Diğer yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, hastanede tedavileri devam ediyor.



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