Çukura düşen eşek kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde foseptik çukuruna düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesinde yaşandı. Foseptik çukuruna düşen eşeği gören mahalle sakinleri kendi imkanları ile eşeği çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, eşeği kepçe yardımı ile yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrası çıkararak sahibine teslim etti. Eşeği kurtarılan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.