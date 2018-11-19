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Çukura düşen köpek, kendisini kurtaran itfaiyecilerin yanından ayrılmak istemedi

Şanlıurfa’da çukura düşen köpek, kendisini çıkaran itfaiye ekiplerinin yanından ayrılmak istemedi.

Şanlıurfa'da çukura düşen köpek, kendisini çıkaran itfaiye ekiplerinin yanından ayrılmak istemedi. İtfaiyeciler, köpeği güçlükle yanlarından uzaklaştırdı.


Edinilen bilgiye göre, bir sokak köpeği, Şanlıurfa'nın Haliliye İlesine bağlı Devteşti Mahallesindeki bir inşaatın içindeki çukura düştü. Köpeğin düştüğü yerden çıkamadığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düşen köpeği çıkarttı. Bir itfaiye erinin kucaklayarak çıkarttığı köpek, kendisini kurtaran itfaiye ekiplerinin yanından ayrılmak istemedi. İtfaiyeciler, köpeği kendilerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Bir süre itfaiyecilerin etrafında dolanan ve yanlarına gidip sevgi gösterisinde bulunan köpek, daha sonra ekipler tarafından götürüldü.


O anlar ise yine bir itfaiyecinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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