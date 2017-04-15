Cumali Özkaya Şanlıurfalılarla buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Urfa’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında Sanatçı Cumali Özkaya Rabia Meydanında konser verdi. Yoğun katılımın sağlandığı geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, daire başkanları çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Cumali Özkaya’nın birbirinden güzel, vatandaşların da eşlik ettiği türkülerin ardından Başkan Nihat Çiftçi, katılımlarından dolayı konuklarına günün anısına hediyeler verdi.

7 Nisan’da başlattıkları kutlama programları çerçevesinde Şanlıurfalıları bir çok sanatçıyla buluşturduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, "Şanlıurfalıları, yazar ve sanatçılarla buluşturduk. Kitap fuarımıza çok yoğun ilgi var. Bu etkinliklerimizin amacı bir arada olmanın mutluluğunu yaşamaktır. Yağışlı geçen günlere rağmen programlara yoğun ilgi gösteren Şanlıurfalılara çok teşekkür ediyorum" dedi.