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20 Haziran 2018 15:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kandil’i de vurduk ve toplantı halindeki lider takımını hallettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk operasyonumuzu 20 Ocak’ta yaptık ve Kandil’i de vurduk ve yine bir operasyon, toplantı halindeki lider takımını hallettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

20 Haziran 2018 15:59


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa’daki mitingde halka hitap etti. Erdoğan, "Cerablus ve Afrin’i güvenli hale getirdik. Bu bölgelere yaklaşık 200 bin Suriyeli kardeşimiz döndü. Şimdi Amerika ile anlaşarak Münbiç’i güvenliği hale getiriyoruz. İdlib’de oluşturduğumuz 12 gözlem noktası ile bu belgenin de güvenli hale gelmesi için çalışıyoruz. Kuzey Irak’ta bölücü örgütünün belini kıracak operasyonlar devam ediyor. Şu anda Kandil’e giriyoruz. İlk operasyonumuzu 20 Ocak’ta yaptık ve Kandil’i de vurduk ve yine bir operasyon, toplantı halindeki lider takımını hallettik. Bunların ardından sıra Urfa’nın yanı başındaki diğer yerlere geliyor. Allah’ın yardımı ve milletin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp asıl sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz. Böylece Şanlıurfa’daki Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine dönmesini sağlayacağız. İşte o gün geldiğinde geride ne kalacak biliyor musunuz? Gelecekte tarih kitapları ne yazacak biliyor musunuz? Şanlıurfalıların kardeşlerine nasıl sahip çıktıklarını yazacaklar” diye konuştu.




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