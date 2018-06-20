Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa mitinginde yaptığı konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce’nin tek derdinin CHP’nin başına kimin geçeceği konusunun olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bay Kemal’in, bay Muharrem’in ağzından terör örgütü adını duydunuz mu? DEAŞ’ı biz kovduk. FETÖ’yü kovuyoruz, PKK’yı aynı şekilde. Mahallelerimizi biliyorsunuz, çukurlarla doldurdular. Hepsinin üstesinden Allah’ın yardımı ve sizlerin desteğiyle biz geldik. Siz bizim arkamızda durdunuz. Türkiye’yi demokraside ve ekonomide geliştirdikçe milletimiz bize daha çok sahip çıktı. Öyle ki 15 Temmuz’da adeta gövdesiyle bize siper oldu. Sınır ötesi operasyonlarımızda en büyük desteği sizler, milletimizden aldık. Dünya 5’ten büyüktür dedim, arkamdan milletimi gördüm. Davos’ta one minute dedim arkamda milletimi gördüm. Unutmayın korkaklar zafer anıtı dikemez ve şimdi diyorum ki 24 Haziran’da bu kardeşinize bu desteği verin ve biz destan yazmaya devam edelim. Peki ötekiler ne diyor hapır sapır, siz öyle dersiniz ya. Hapır sapır konuşuyorlar, öyle değil mi. Bir ana muhalefetimiz var, tam evlere şenlik. Genel başkanı ayrı bir telden çalıyor, adayı ayrı bir telden çalıyor. İkisinin tek derdi seçimden sonra CHP’nin başına kimin geçeceği" dedi.

Başörtü konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte yeri geldi, milletimizin kökeniyle, inancıyla, kıyafetiyle, diliyle, kültürüyle uğraşan veya vesayete karşı biz mücadele ettik. Kızlarımızın başörtüsüyle uğraştılar mı? Çıkmış diyor ki, Bay Kemal başörtüsü sorununu ben çözdüm. Sen kimsin ya, sen kimsin, neyi çözdün. Senin partinin milletvekili ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başlarını açtı. Sen kimsin. Aynı zamanda 411 ile ilgili hatırlayın Bay Kemal’in imzası var, bay Muharrem’in imzası var. Anayasa Mahkemesine götürdünüz. Siz kime anlatıyorsunuz. Adamlar imam hatip okulları ile dalga geçiyor. Niye dalga geçiyorsunuz. Ben de imam hatipliyim elhamdülillah. Devletin okulları değil mi bunlar. Dört çocuğumun dördü de imam hatip mezunu. Devletin okulu değil mi. Ben orayı tercih ettim, sen başka yere tercih ettin ve biz şu anda bu milletin hizmetkarıyız" ifadelerini kullandı.

HDP’nin terör örgütünün oyuncağı olduğunu ve talimatları Kandil’den aldığını kaydeden Erdoğan, "Bölücü örgütün oyuncağı parti eskiden talimatları Kandil’den alıyordu. Şimdi orayı da başlarına yıkıyoruz. Oraya inmeye başladık. Bakalım onlara talimat hangi dağ başından gelecek. Bunların bu ülkeye zaten zerre kadar faydaları olmadı. Kürt kardeşlerimize bunlar zulmetti. Biz yaratılanı Yaradan’dan dolayı seviyoruz. Benim Rabbim böyle emrediyor. Rabbim ayırt edemezsin diyor. Biz sizi kavimlere ayırdık diyor birbirinizle daha iyi tanışasınız, kaynaşasınız diyor. İnkar politikalarını reddettik, baskıcı politikaları ayaklarımızın altına aldık" ifadelerine yer verdi.

"Milletvekili diye Ankara’ya gönderdiklerinin arkasından uyuşturucu baronları çıkıyor"

HDP milletvekili ve belediye başkanlarına da tepkisini ifade eden Erdoğan, "Şimdi artık 24 Haziran’a yürüyoruz inşallah. Üç gün kaldı. Milletvekili diye Ankara’ya gönderdiklerinin arkasından ne çıkıyor, uyuşturucu baronları çıkıyor. Silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var. Belediye başkanı diye getirdikleri kişiler şehirleri pisliğe, çöplüğe, sefilliğe, çukura boğmaktan başka bir iş yapmadılar. Allah’tan kayyum belediye başkanlarımız geldi de şehirlerimiz hizmet gördü. Şanlıurfa bunlara cevabı 24 Haziran’da sandıkta en güzel şekilde veriyor muyuz? Erdem, irade ve cesaretle Türkiye’yi şahlandırmak için hazır mıyız" diye konuştu.