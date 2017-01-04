Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’ya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, cuma günü Şanlıurfa’ya gelerek toplu açılış programına katılacak.

Düzenlenecek olan toplu açılış programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Şanlıurfa milletvekillerinin yanı sıra Ak Parti Şanlıurfa Teşkilatı ile vatandaşların katılması bekleniyor.

Ak Parti İl binasında düzenlenen toplantıya çok sayıda Ak Parti il ve ilçe temsilcisi katıldı.

Düzlenecek olan açılış mitingine hazırlık için toplandıklarını belirten Ak Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Burada ilçe belediye başkanlarımız, Ak Parti ilçe başkanlarımız ve il yürütme kurulumuz ile birlikteyiz. Tabi bir müjde ile sözümüzü açmak istiyoruz. Şanlıurfa’ya cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan geliyor. Bunu için bir hazırlık çalışması içerisindeyiz. Yapılacak mitinge ve açılışa bütün halkımız davetlidir. Ben burada sesleniyorum. Köylerimizde, ilçelerimizde, muhtarlarımıza, kanaat önderlerimize ve Şanlıurfa halkımıza sesleniyorum. Nasıl ki 15 Temmuz demokrasi gecesi güzel bir şahlanış yaptık. 250 bin kişiyi meydanlara yığdık. Nasıl ki 27 gün demokrasi nöbetleri için Rabia Meydanında dimdik ayakta durduk, bu açılışta bunun bir taçlandırılması olacaktır. Bunun için bütün halkımız el ele Cumhurbaşkanımızın yapacağı açılışta bulunmalarını talep ediyorum, davet ediyorum. Bu birliktelik, hepimizi mutlu edecektir. Cumhurbaşkanımız cuma günü, cuma namazında burada olacaklar. Ardından akşamüstü açılışlardan sonra yapılacak istişarelerden sonra dönüşünü yapacaklardır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik ile Şanlıurfa milletvekilleri de hazır bulunacaklardır. Allah inşallah memleketimiz için hayırlı uğurlu eder. Biliyoruz ki ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu süreci geriye döndürüş, milletimizin omuz omuza durmasıyla püskürtülecektir. Allah’a hamd olsun, 15 Temmuz darbesini, en güzel şekilde halkımızın özverisiyle, halkımızın gayretiyle geriye püskürttük. Bundan sonra ülkemiz adına yükseliş dönemi başlamıştır, huzur dönemi başlamıştır, kalkınma dönemi başlamıştır. Burada biz kendi hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah cuma günü halkımızla güçlü bir şekilde bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu.

Cuma günü düzenlenecek olan miting için, şehir içi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı bildirildi.