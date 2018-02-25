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25 Şubat 2018 12:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zeytin dallı, askeri kamuflajlı karşılama

Şanlıurfalılar, saat 15.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zeytin dallı, askeri kamuflajlı karşılama

25 Şubat 2018 12:20

00’te AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi’ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ellerinde zeytin dalları, üzerlerinde ise askeri kamuflajlarla karşılamaya hazırlanıyor.


AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi, bugün saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 11 Nisan Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak kongre öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka seslenmesi beklenen spor salonunun önündeki alan Türk bayraklarıyla donatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yapacağı alana bazı kadınlar üzerlerinde askeri kamuflaj ve ellerinde zeytin dallarıyla geldi.




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