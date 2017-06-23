Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan duygulandıran ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılarında gören vatandaşlar, çok duygulandıklarını belirtti.

Şanlıurfa’da ilçe ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akçakale’de vatandaşlara seslendikten sonra Harran iftar programı için Harran ilçesine gitti. Yol üstündeki bir evde duran Erdoğan, burada namaz kılıp çocuklara oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Hayati Taştan, “Namazını kıldı, ailece bir fotoğraf çektik. Bayramımızı da kutladı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun” dedi.

Hayati Taştan’ın oğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan memnun olduklarını dile getirerek, “Mekanımıza geldi, bizi şereflendirdi. Çok duygulandık. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Allah yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dışarıda bekleyen vatandaşlar ise fotoğrafını çekebilmek için birbirleriyle yarıştı.