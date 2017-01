Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 600 milyon liraya mal olan 58 hizmetin toplu açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimden sağlığa, spordan toplu konutlara, alt yapıdan üst yapıya kadar yaklaşık 600 milyon liraya mal olan 58 yatırımın açılışını gerçekleştirmek üzere geldiği Şanlıurfa’da Rabia Meydanı’nı dolduran kalabalığa hitap etti.

Açılış öncesi alandakilere seslenen Erdoğan, “Gözünü kan bürümüş katil sürüleri aleni bir işbirliği halinde saldırılarına devam ediyorlar. Bizler hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Sadece Rahman’ın önünde rükuya eğildik. Başkası asla. Kardeşlerim bu konuyla ilgili biliyorsunuz her zaman söylüyorum. İdam parlamentoya gelir, parlamentodan geçmesi halinde, bana onaya geldiği zaman ben bunu onaylarım. Çünkü bir katili affetmek devletin hakkı değildir. Ben böyle inanıyorum. Ancak maktulün varislerinin hakkıdır. Affederse onlar affeder, devlet olarak biz affedemeyiz. Devlet kendisine karşı işlenen suçları affetme yetkisine sahiptir. Yoksa bu vahşilerin, bu alçakların, bu teröristlerin masum insanları öldürmesi neticesinde onları ağırlamak, onları beslemek gibi bir hakka sahip değiliz. Bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ onların bıraktığı yerden FETÖ, FETÖ’nün bıraktığı yerden başka bir örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Artık şu gerçeği hiç kimse inkar edemez, bu örgütleri, silahlandırıp, örgütleyip, güçlendirip, yönlendirip Türkiye’nin üzerine salıyor. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler terör örgütleri üzerinden kendilerince bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Ne diyoruz, mert dayanır, namert kaçar. biz millet olarak tarihimizin önünde, tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık. Bu millet ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyerek 15 Temmuz’da silahlarla üzerine gelen darbecileri püskürten millettir. Böyle bir milletin terör örgütlerine, ciğeri beş para etmez teröristlere boyun eğeceğini sananlara yazıklar olsun. Bunca masumun canını yakanlar, kanını dökenler şunu unutmayın, yaptıklarının yanına kar kalacaklarını düşünüyorlarsa onlara bir kez daha yazıklar olsun. Ne diyor Yunus Emre, ’Olsun be Yaradan vardır, sanma ki zalimin ettiği kardır.’ Mazlumun ahı indirir şahı, her şeyin bir vakti vardır. Bizler kaderin üzerindeki kadere iman etmiş insanlar olarak işte bu anlayışla mücadelemizi yürütüyoruz, yürüteceğiz. Hem kendimiz hem de tüm mazlumlar için beklediğimiz o vaktin uzak olmadığına inanıyoruz” dedi



"Aynı ateşte kendileri yanacak"

Türkiye üzerinde oyun oynayanların aynı ateşte yanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün kendi bölgesel ve güncel çıkarları için bizim üzerimize terör örgütlerini salanlar yarın aynı ateş kendilerini yakmaya başladığında yaptıkları yanlışı göreceklerdir ama iş işten geçmiş olacaktır. Emin olun Türkiye bu musibetin üzerinden mutlaka gelecektir. Dün İzmir’de teröristin üzerine aslanlar gibi atılan onu etkisiz hale getirirken şehadete erişen polisimizi gördünüz değil mi? Ne diyor şair, insan büyür beşikte mezarda yatmak için, kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Bu ülkede İzmir’deki polisimiz gibi 79 milyon, hatta 80 milyon kahraman var. İşte kahramanlar diyarı, işte Rabia Meydanı. Bu ülkede tek başına darbecilere kök söktüren Ömer Halis Demir’ler var. Bu ülkede tanklara meydan okuyan benim hanım kardeşlerim, gençler, yaşlılar var. Allah aşkına böyle bir ülkeyi dize getirmeyi kimin gücü yeter? Türkiye tarihinin en güçlü devlet millet bütünleşmesini sağlamış olarak Allah’a hamd olsun yoluna devam ediyor. Hem bu topraklarda eylem yapan terör örgütleri hem de sınırlarımızın yanı başında hain emeller peşinde koşanları tepeleyerek mutlaka 2023 hedeflerimize ulaşacağız. 2053’e de ulaşacağız. 2071’e de ulaşacağız ama bunun için buradan sizlere sesleniyorum, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Urfa işgale karşı direnerek kendi bağımsızlığını kendisi kazanmış, bu sebeple de hangi sıfatı almış, Şanlı sıfatını alarak Şanlıurfa olmuştur. Bugün de Şanlıurfa Türkiye’nin terörle mücadelesinde en önde yer alan, bölgesindeki insani krizler karşısında sergilediği duyarlılıkla dünyanın en büyük ödüllerine ziyadesiyle layık bir şehrimizdir. 2015 temmuzundan buna terörle mücadele 12 Şanlıurfalı askerimiz, polisimiz şehit olmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da 4 tane Şanlıurfalı kardeşimiz FETÖ ihanet çetesinin karşısına kahramanca dikilip şehadet makamına ulaşmıştır. Bir kez daha tüm şehitlerimiz ile birlikte Şanlıurfalı şehitlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır diliyorum. Şu anda karşımda 4 şehidimizi daha görüyorum. Bunlardan 3’ü Dolmabahçe’deki stadın önünde şehit olan kardeşlerimiz. Ne diyor o meşhur Urfa ağzıyla, Urfalıyam, dağlıyam, bahçeliyem bağlıyam, ben yürekten vuruldum, ciğerimden bağlıyam. Şanlıurfalıları ve 79 milyon vatandaşımızın tamamını yüreğinden vuranlar cezalarını çekecektir” şeklinde konuştu.



"Niyetlerini ortaya çıkarınca rahatsız oldular"

Suriye’yi DAEŞ bahanesiyle bombalayanların gerçek niyetlerini Suriye’ye girdiklerinde ortaya çıkarttıklarını söyleyen Erdoğan,”Cerablus’a girdik mi girdik, El Rai’ye girdik mi girdik, şu anda El Bab-ı kuşattık mı kuşattık ve şehitlerimizi bire on katlıyoruz. Her şehidin onlar bedeli çok ağır oluyor. Artık gelip de Suriye’den bu topları kuşatamayacaksınız. Aynı şekilde Kandil’de, aynı şekilde Güneydoğu’da, bu ülkede terör estirenler bedellerini ödeyecektir. Yarım milyon Suriyeliyi topraklarında misafir ederek tüm dünyaya insanlık dersi verdiniz. Bunu batı yapamadı. Sizin her biriniz batıya meydan okudunuz. Dediniz ki biz ensarız, muhacirleri bağrınıza bastınız. Onlarla bir tas çorbayı paylaştınız. Ben nasıl 15 temmuzda milletimle iftihar ettiysem işte bu ensar olan Şanlıurfalı kardeşlerimle, Hataylı, Kilisli, Gaziantepli kardeşlerimle, tüm milletimle iftihar ediyorum. Bu şanlı şehir sıradan bir şehir değil, Hz. İbrahim’in ateşe atıldığındaki tevekkülüyle, Hz. Eyüp’ün en büyük musibetlere maruz kaldığındaki sabrıyla yoğrulmuş. Sabreden zafere erer ve bunun örneği Hz. Eyüp. Bugün de aynı metaneti ortaya koyan burası bir kutlu belde. Bugün de Şanlıurfa teröre, terör örgütlerine karşı ortaya koymuş olduğu dirayetli duruşuyla, Suriyeli kardeşlerine sahip çıkmada gösterdiği fedakarlıkla 2013’ün büyük Türkiye’nin müjdesini veriyor. Şanlıurfa sağlam durdukça Allah’ın izni ve yardımıyla Türkiye terör örgütlerinin de üstesinden gelir, Suriye’deki sıkıntıların çözümünde de başarılı olur. Sizlerin bu mübarek topraklarda tek bir teröristi barındırmayacağını biliyorum. Sizlerin bu topraklarda bir tek teröristi barındırmayacağınızı biliyorum. Türkiye’yi çevremizde gördüğümüz ülkeler gibi kardeş kavgasıyla tutuşturup yakmak, yıkmak, yok etmek isteyenlere Şanlıurfa’nın vereceği kardeşlik cevabı bir kez daha tarihe geçecektir. Şöyle bir etrafımıza baktığımızda tüm çıplaklığımızla görebiliyoruz. Bütün bunlara rağmen bu aziz milleti Arap diyerek, Kürt diyerek, Sünni diyerek, Alevi diyerek ayrıştırmak isteyenlerin amacı bizi de aynı ateşe atmaktır. Biz siyah beyaz ayırmadık. Onun için bu oyuna gelmedik. Burası Rabia meydanı değil mi. Rabia Meydanı burası. Rabia’nın 4 unsuru var. Tek millet, Tek Bayrak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Tek vatan. Burada kimse operasyon yapabilir mi, yaparsa yeri cehennemedir. Etnik köken ve mezhepçilik fitnesini sürekli körükleyenler. Bölücü terör örgütünü en büyük kıyımı zararı istismarını yaptığı bölgelere vermiştir. Örgütlerin zararı mütedeyyin kesimlere olmuştur. Biz bu tezgahı ortaya çıkardık. Onun için bizden çok rahatsız oluyorlar. Suriye’yi DAEŞ bahanesiyle her gün bombalayanların gerçek niyeti Türkiye’nin sahaya girmesiyle ortaya çıktı. Düne kadar müdahale etmiyorsunuz diyenler, daha fazla ileri gitmeyin, 20 kilometrede kalın diyorlar. Yok öyle şey. Temizleyene kadar sürecek. Ama bizim topraklarda gözümüz yok” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmanın ardından yaklaşık 600 milyon liraya mal olan hizmetlerin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği yatırımlar arasında 20 okul, Şanlıurfa çevreyolu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hizmetler, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı bünyesinde yapılan semt sahaları, çim sahalar, sentetik sahalar, 800 yataklı Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi,, 600 yataklı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hilvan Devlet Hastanesi, Halfeti Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili birimler ile Sağlık Bakanlığını yaptığı hizmetler, 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı ile 15 Temmuz Şehitler Köprülü Kavşağı, il ve ilçelerdeki alt ve üst yapı hizmetleri, Viranşehir Hükümet Konağı, daha önceden sahiplerine teslim edilen Maşuk Mahallesinde TOKİ’ye ait 561 adet konut, Harran ilçesindeki 74 tarım köy konutunun sahiplerine teslim edilmesi, Kredi Yurtlar Kurumunun yaptığı hizmetler bulunuyor.