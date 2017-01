Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim için artık ok yaydan çıkmıştır. El-Bab’ı da Münbiç’i de diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizlemeden durmayacağız. Iraklı ve Suriyeli kardeşlerimizin yeniden güvene huzura ve istikrara kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin en büyük zararının mütedeyyin kesimlere olduğunu belirterek, “Biz bu tezgahı deşifre ettik. Her fırsatta dile getirdik. Bunun için bizden çok rahatsız oluyorlar. Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar. Suriye’yi DEAŞ bahanesiyle her gün bombalayıp yok edenlerin gerçek niyeti, Türkiye’nin sahaya girmesiyle ortaya dökülüverdi" dedi.

Türkiye’nin komşu topraklarda gözü olmadığını ifade eden Erdoğan, "Yok öyle şey. Bu işi temizleyene kadar yola devam edeceğiz. Ama bizim o topraklara kalma gibi bir niyetimiz yok O toprakların gerçek sahibi bizim Arap, Kürt, Türk kardeşlerimiz. Sahipleri orada kalsınlar ama terörist olmasın" ifadelerini kullandı.



“Irak’ta da benzer oyunlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta da Suriye’deki gibi oyunların oynandığını belirterek, "Ülke bir mezhep çatışmasının içerisine çekilmeye çalışılıyor. Orada da bir Pers milliyetçiliği var. Yazık bunların olmaması lazım. Irkçılığa bizim dinimizde yer yok. Biz müdahale edince Irak’ın egemenlik hakları denilerek, sahadan çıkarılmak istendik" dedi.

Suriye operasyonları için okun yaydan çıktığını vurgulayan Erdoğan, "Sırf Türkiye’yi güç durumuna düşürmek Musul operasyonunu başlattılar. Rakka operasyonunu ertelediler. Niye erteliyorsunuz DEAŞ orda. Hani DEAŞ sizler için mücadele edilecek unsurdu niye mücadele etmiyorsunuz. Halbuki plan tüm bu operasyonların birlikte yürütülmesiydi. Baktılar ki Türkiye sonuç almaya yaklaştı. Hemen planları değiştirdiler.

Bizim için artık ok yaydan çıkmıştır. El-Bab’ı da Münbiç’i de diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizlemeden durmayacağız. Iraklı ve Suriyeli kardeşlerimizin yeniden güvene huzura ve istikrara kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Müttefik dediğimiz ülkelere bu süreçte destek verirse dost olduklarını anlarız. Destek vermezseler de, biz kendi imkanlarımızla yolumuza devam ederiz" şeklinde konuştu.



"Mücadelenin bedeli var, biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok acı çektik, sıkıntılar yaşadık, çok kayıplar verdik aynı zamanda tarihte eşine pek az rastlanacak bir başarı hikayesi otaya koyduk. Türkiye’nin başarıları bölgemizdeki ve dünyadaki diğer toplumlara örnek oluyor. Artık insanlar, siyasi ya da ekonomik hani silah kullanılırsa kullanılsın, bir millet gücünü, iradesini ve kararlılığını ortaya koyarsa tamamını etkisiz hale getirildiğini biliyor. Bizim milletimiz terör örgütleri ile üzerine gidildiğinde mücadele etmeyi tercih etmiştir. Bu millet darbecilerin yakasına yapışmıştır. Ekonomik alanda da destansı mücadele başlatmıştır. Milleti İbrahim olmak kolay değil. Bu mücadelenin bedeli olduğunu biliyoruz. Bu gün bu bedeli ödemezsek yarın bize dünyaya dar ederler. Bizim bu vatandan başka yerimiz var mı? Bu bayrağın gölgesinden başka sığınacak yerimiz var mı? Bazıları kendilerine ABD’yi Avrupa’yı yurt yapmayı düşünüyor olabilir. Şahsen benim ve 80 milyon vatandaşımı, geleceğini bu ülke dışında kurmak gibi hayali, düşüncesi yok. altında doğduğumu bu ay yıldızın dibinde ölmek bizim için şereftir" diye konuştu.