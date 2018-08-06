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06 Ağustos 2018 09:52

Cumhurbaşkanı’nın "dolar ve altın bozdurun" çağrısına Ceylanpınar esnafından destek

Dolar kurunun 5 liranın üzerine çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulması yönündeki çağrısına Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinden destek geldi.

Cumhurbaşkanı’nın

06 Ağustos 2018 09:52

İlçe esnafından bir fotoğrafçı altın ve dolarını bozduranlara ücretsiz vesikalık çekimi yaparken, bir fırıncı ise bedava ekmek veriyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serbest piyasalarda dolar kurunun 5 TL’nin üzerine çıkması nedeniyle yaptığı çağrıda yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulup ekonomiye kazandırmalarını istemişti. Erdoğan’ın bu çağrısına Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki esnaf destek için harekete geçirdi. İlçede faaliyet gösteren esnaflardan fırıncı esnafı Sait Kaçkan ile fotoğrafçı Ahmet Akkurt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile ilgili kampanya başlattı. Fırıncı Kaçkan, dolarını ve altını bozdurana bedava ekmek verirken, fotoğrafçı Ahmet Akkurt ise dolarını bozduran vatandaşlara ücretsiz vesikalık fotoğraf çekimi yapıyor.


Her iki esnaf da kampanyayı iş yerlerine astıkları yazı ile duyurdu.




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