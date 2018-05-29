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29 Mayıs 2018 12:47

Damatlık aldı otomobil kazandı

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinin otomobil talihlisi Bilal Yıldız, son model aracına kavuştu.

Damatlık aldı otomobil kazandı

29 Mayıs 2018 12:47


Bir ay önce evlenen 24 yaşındaki Yıldız, bir mağazadan aldığı damatlık karşılığında kazandığı üç kuponla çekilişe katıldığını hatırlatarak, "İnşaat işçiliği yapıyorum. Bu otomobiline hayranlıkla bakmıştım ama bana çıkacağı aklıma gelmemişti. Evliliğim bana uğur getirdi” dedi. Açıldığı günden bu yana Şanlıurfa’nın cazibe merkezi haline gelen Piazza’nın 5 Aralık 2017 ile 23 Nisan 2018 tarihleri arasında aynı gün içinde 150 TL ve üzeri alışverişleri yapan ziyaretçilerinin katıldığı kampanyanın çekilişi geçtiğimiz günlerde AVM ziyaretçileri, Noter ve Milli Piyango İdaresi temsilcilerinin huzurunda yapılmıştı.


187 bin 715 kişinin katıldığı çekilişin talihlisi 118574 numaralı kuponun sahibi Bilal Yıldız, işlemlerin tamamlanmasının ardından son model otomobilini teslim alırken çok heyecanlı olduğunu belirterek, Piazza AVM’ye teşekkür etti.




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