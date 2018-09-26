Danıştay Başkanı Güngör Şanlıurfa'da

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

Bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Güngör, GAP Havaalanı'nda Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, Zemzem Gülendar Açanal ve Mehmet Ali Cevheri tarafından karşılandı. İlk olarak Şanlıurfa Valiliğine geçen Güngör, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Erin ile bir süre sohbet etti. Buradaki ziyarette, Vali Yardımcıları Ufuk Akıl, Bahadır Güneş ve Sinan Başak ile İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi de yer aldı.

Ziyaretin ardından Vali Erin, günün anısına Göngör'e hediye takdiminde bulundu. Güngör'ün, kentte dünürü Zemzem Gülender Açanal'ın vefat eden babası Dr. Hazım Açanal'ın cenaze törenine katılacağı ve bazı ziyaretlerde bulunacağı belirtildi.