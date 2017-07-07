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07 Temmuz 2017 10:45

Dayı-yeğen kavgasında kan aktı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada dayısı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Dayı-yeğen kavgasında kan aktı

07 Temmuz 2017 10:45


Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Birecik ilçesi Saha Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, at arabasıyla seyyar satıcılık yapan Hüseyin Çemberlitaş ile kendisi gibi seyyar satıcı olan dayısı İsmail D. arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada Hüseyin Çemberlitaş, dayısı İsmail D.’ye sopayla saldırdı. İsmail D. ise, bıçakla yeğenine karşılık verdi. Yaralanan dayı ve yeğen, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Çemberlitaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çemberlitaş’ın cesedi otopsi için hastane morguna konulurken, olayı haber alıp hastaneye giden iki aile arasında gerginlik yaşandı. Gerginliği olay yerine çağrılan özel harekat polisleri yatıştırarak, hastanede güvenlik önlemi aldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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