Demet Sabancı’dan Büyükşehir Belediyesine ziyaret

’Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’na katılmak üzere kente gelen Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Konsey Başkanı ve Ortak Nesiller Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Arkeolog Prof. Dr. Nezih Başgelen ile birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Sabancı, Başkan Nihat Çifçi ile görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kentte kadınlara yönelik yapılan proje çalışmaları ve istihdamları konusunda Sabancı’ya bilgi verdi. Başkan Çiftçi, Sabancı’ya kahve takımı hediye ederken eşi Sema Çiftçi ise Şanlıurfa’yı tanıtan kitap hediye etti.

Mozaiklerin Şanlıurfa için çok önemli olduğunu ve ortak projelerle doğru adımlarla yol aldıklarını ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi, "Büyükşehir Belediyemiz, Gaziantep, Hataş ve Kahramanmaraş bir mozaik yolu projesi kapsamında T-ONE Derneği ile birlikte çalışıyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şanlıurfa’da Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Yarışması’na ev sahipliği yaptı. Yarışmada dereceye giren sanatçılara ve bir defile ile projeye dernek olarak katkıda bulunmuş oldular. Demet Sabancı ve heyeti Belediyemizi ziyaret ettiler. Mozaik konusu Şanlıurfa için önemlidir ve ortak projelerle geleceğe doğru yol alıyoruz" dedi.

Roma döneminden kalma mozaikler yurt dışında tanıtılacak

4 ili kapsayan Mozaik yolu projesi ile birlikte Roma döneminden kalma mozaiklerin yurt dışında tanıtılmasına yönelik proje çalışmalarının devam ettiğini ifade eden TİKAD Konsey Başkanı ve T-ONE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı , "Bizde T-ONE derneği olarak hocamız Nezif Başgelen ve dernek üyelerimizle birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizi ziyaret ettik. Uygarlığın başladığı noktada olmak gerçekten çok ayrı bir heyecan verdi. Mozaik Çalıştayı için buradayız ve daha önceleri de ziyaretlerimiz olmuştu. Bizim de kendimizin derneği mozaik yolu projesi ile birlikte 4 ilimizi kapsayan Roma döneminde kalma mozaikleri yurt dışında tanıtmak üzere bir projemiz var. Şanlıurfa’da özellikle Gastronomi konusu da çok öne çıkıyor. Yurt dışında yaptığımız bir programda Unesco’da yaptığımız yine mozaik yolu projemizde Şanlıurfa ikramlarıyla yabancı konukları ağırlamıştık ve çok etkilenmişlerdi. Şanlıurfa bir çok alanda hep öne çıkan şehrimizdir. Burada Şanlıurfalılarla birlikte olmaktan çok mutluyuz " diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kadınların iş hayatına atılmaları ve ekonomiye katkı sunmaları amacıyla TİKAD olarak bir proje hazırlığı içerisinde olduklarını anlatan Sabancı, "Sadece Şanlıurfa’da değil bütün illerimizde çünkü kadınlarımız nüfusumuzun yarısını teşkil ediyor. Sadece tüketici değil aynı zamanda üretici, ev hanımı değil ekonomiye de katkısı olsun istiyoruz" dedi.