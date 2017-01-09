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09 Ocak 2017 18:00

Demirkol 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı

Demirkol 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı

09 Ocak 2017 18:00

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Demirkol, yayımladığı mesajında gazetecilik mesleğinin mesaisi kavramı olmayan bir meslek olduğu vurgusunu yaptı. 15 Temmuz hain kalkışma girişiminde gazeteciliğin bu ülkenin birlik be beraberliğini koruduğunun da altını çizen Demirkol, “Tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Basın mensupları, tatil yapmayan kesimdir. Aynı zamanda, kamuoyunu doğru bilgilendirme adına, mesaisinden, emeğinden, sıhhatinden ve hatta hayatından olma pahasına çalışan bir meslek dalıdır. Bu uğurda hayatını kaybedenlere, Allah’tan rahmet diliyorum. Sıhhatini kaybedenlere, Allah’tan şifa diliyorum. Şu anda mesaisini verenlere de hayırlı bir çalışma hayatı diliyorum. Basın sadece okumaz, okuduğunu anlar, anladığını duyurur. Bu yüce görevi ifa ederken, mesuliyet bilinci ile hareket eden, davranan tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyorum. Son olarak 15 Temmuz Darbe Girişiminde gazetecilik örnekleri de bize göstermiştir ki, gazetecilik bir ülkenin birlik beraberlik içinde olması adına vazgeçilmez mesleklerden biridir. Doğru haber insanların mesuliyet duygularını harekete geçirecek, sorumluluk bilincini diri tutarak insanlara yön gösterecektir. Milletimiz bunu çoğu kez görmüş ve yaşamıştır. Gazeteci arkadaşlarımız attığımız her adım da takipçilerimizdir. Doğrularımızı anlatan, hatalarımızda uyaran bu kadim mesleğin öneminin farkındayız. Bu nedenle bir kez daha bu önemli günü içtenlikle kutluyor, tüm gazeteci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” dedi.



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