Demirkol çalışmaları yerinde denetledi

Kent merkezi ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalıştıklarını ifade eden Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak yaz kış demeden, gece gündüz demeden halkımızın hizmetindeyiz” dedi.

İlçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde denetleyerek, ihtiyaç duyulan hizmetlerin tespitini yapan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Fen İşleri Müdürlüğünce Karşıyaka Mahallesinde yürütülen parke döşeme çalışmalarını inceledi. Çalışmayı sürdüren işçilerle sohbet ederek, çalışmalara ilişkin bilgiler alan Demirkol, mahalle sakinleriyle de sohbet edip, görüş alışverişinde bulundu.

Yaz kış demeden Haliliye halkının hizmetinde olduklarını ifade eden Fevzi Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak yaz kış demeden, gece gündüz demeden halkımızın hizmetindeyiz. Karşıyaka Mahallemizde kilitli beton parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Haliliye Belediyesi olarak sadece burada değil kırsal ve kent merkezi ayrımı gözetmeden ilçemizin çeşitli noktalarında Fen İşleri Müdürlüğümüzün ekipleri çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarımızı yapan ekiplerimiz, sıcakta alın teri döken işçilerimize teşekkür ediyorum. Haliliye halkı her şeyin en iyisine layık düşüncesiyle çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.