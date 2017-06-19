Demirkol, Çalışmaları yerinde inceledi

Fevzi Demirkol, beraberinde AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte Devteşti Mahallesini ziyaret etti. İlk olarak Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkında sahur vaktini bekleyen vatandaşlarla görüşen Demirkol, yapılan çalışmalarla ilgili de mahalle sakinlerine bilgiler verdi. Parkta vatandaşlarla görüşen Başkan Demirkol, daha sonra yapımı devam eden kilitli beton parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. 9652 ve 9631 nolu sokaklarda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 2 ayrı ekip tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler alan Demirkol, daha sonra İlçe Başkanı Canpolat ile birlikte ekiplerin taş döşeme çalışmalarına eşlik etti.

Kış aylarında vatandaşların çamura basmaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Demirkol, yaptığı açıklamada şunları kaydetti,“Haliliye Belediyesi olarak çalışmalarımızı aksatmamak için halkımızın her zaman duyduğu hizmetleri bir an olsun aksatmamak adına Ramazan Ayı boyunca gece mesaisi yapıyoruz. Şuanda Devteşti Mahallemizdeyiz. Devteşti, 2016 yılı sayımı itibariyle 41 bin nüfusu olan bir mahallemiz. Türkiye’nin birçok ilçesinden bir kısım ilin nüfusundan daha fazla bir mahalle. Şuanda Devteşti Mahallesi 9652 ve 9631 nolu sokaklarda Fen İşleri Müdürlüğümüzün iki ekibi çalışmaktadır. Gelen kış aylara hazırlık amacıyla vatandaşlarımızın evine girerken, işine giderken, okuluna giderken çamura basmadan yolda yürümesini sağlamak amacıyla kilitli taş uygulamamız devam etmekte. Bu çalışmalarımız Ramazan Ayı sonuna kadar gece mesaisi şeklinde devam edecektir. Sahurdan sonrasında çalışan bir ekibimiz daha var. Bana eşlik ettiği için AK Parti Haliliye İlçe Başkanımız Mehmet Canpolat’a teşekkür ediyorum”

İlçe Başkanı Mehmet Canpolat da, açıklamasında Devteşti Mahallesindeki çalışmaları incelediklerini ve gece gündüz demeden ilçe genelindeki çalışmaların devam ettiğini söyledi.