Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 14:04

Demirkol, Çalışmaları yerinde inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Ramazan Ayı dolayısıyla Devteşti Mahallesinde gece mesaisi yapan ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyip, sahur vaktini parklarda bekleyen vatandaşlarla görüştü.

Demirkol, Çalışmaları yerinde inceledi

19 Haziran 2017 14:04


Fevzi Demirkol, beraberinde AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat, birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte Devteşti Mahallesini ziyaret etti. İlk olarak Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkında sahur vaktini bekleyen vatandaşlarla görüşen Demirkol, yapılan çalışmalarla ilgili de mahalle sakinlerine bilgiler verdi. Parkta vatandaşlarla görüşen Başkan Demirkol, daha sonra yapımı devam eden kilitli beton parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. 9652 ve 9631 nolu sokaklarda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 2 ayrı ekip tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler alan Demirkol, daha sonra İlçe Başkanı Canpolat ile birlikte ekiplerin taş döşeme çalışmalarına eşlik etti.


Kış aylarında vatandaşların çamura basmaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Demirkol, yaptığı açıklamada şunları kaydetti,“Haliliye Belediyesi olarak çalışmalarımızı aksatmamak için halkımızın her zaman duyduğu hizmetleri bir an olsun aksatmamak adına Ramazan Ayı boyunca gece mesaisi yapıyoruz. Şuanda Devteşti Mahallemizdeyiz. Devteşti, 2016 yılı sayımı itibariyle 41 bin nüfusu olan bir mahallemiz. Türkiye’nin birçok ilçesinden bir kısım ilin nüfusundan daha fazla bir mahalle. Şuanda Devteşti Mahallesi 9652 ve 9631 nolu sokaklarda Fen İşleri Müdürlüğümüzün iki ekibi çalışmaktadır. Gelen kış aylara hazırlık amacıyla vatandaşlarımızın evine girerken, işine giderken, okuluna giderken çamura basmadan yolda yürümesini sağlamak amacıyla kilitli taş uygulamamız devam etmekte. Bu çalışmalarımız Ramazan Ayı sonuna kadar gece mesaisi şeklinde devam edecektir. Sahurdan sonrasında çalışan bir ekibimiz daha var. Bana eşlik ettiği için AK Parti Haliliye İlçe Başkanımız Mehmet Canpolat’a teşekkür ediyorum”


İlçe Başkanı Mehmet Canpolat da, açıklamasında Devteşti Mahallesindeki çalışmaları incelediklerini ve gece gündüz demeden ilçe genelindeki çalışmaların devam ettiğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:53
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:37
  • İkindi :16:29
  • Akşam :19:56
  • Yatsı :21:44
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!