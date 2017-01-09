Demirkol çalışmaları yerinde takip ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Veysel Karani Mahallesinde devam ettirilen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Mahalledeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Demirkol, çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiğini ifade etti. Demirkol, beraberinde meclis üyeleri, birim müdürleri ve teknik personeller ile birlikte Veysel Karani Mahallesi’nde devam eden çalışmaları inceledi. Çalışmaların devam ettiği sokaklarda işçiler ile görüşen Demirkol, çalışmaların son durumuyla ilgili de ilgililerden bilgi aldı. Mahalle sakinleri ile de görüşüp talep ve sıkıntılarını dinleyen Demirkol, merkez ve kırsal mahallede ayrımı yapmadan çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Yeni yolların yanı sıra, daha önceden yapılmış ve deforme olan yollarda da tadilat ile tamirat çalışmaları yaptıklarını anlatan Demirkol, “Fen İşleri Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmaları yerinde inceledik. Veysel Karani Mahallesinde 480, 493 ve 496’ncı sokaklarda bu çalışmalarımız devam ediyor. Diğer sokaklarda da devam edecek. Ayrıca geçmiş yıllarda yapılmış ve deforme olan yollarda tamirat ve tadilat çalışmalarımız sürüyor. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak kırsal ve kent merkezinde çalışmalarımız devam ediyor. Devteşti Mahallemizde, Konuklu Mahallemizde, Dağeteği Mahallemizde ki Yeşilurfa bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor. Kırsalda Derman ve Güçlü mahallelerimizdeyiz” şeklinde konuştu.

“Sokakları sil baştan yapıyoruz”

Fevzi Demirkol, Veysel Karani Mahallesindeki gezi ve incelemelerini daha önceden yapılan fakat ŞUSKİ tarafından yapılan alt yapı çalışmaları nedeniyle yolu bozulan 480 ve 494’üncü sokaklarda sürdürdü. Bu sokaklarda da yeniden çalışmalara başladıklarını ve sokakları sil baştan yaptıklarını anlatan Demirkol, “Daha önce yapmış olduğumuz yollarda Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu alt yapı çalışmaları dolayısıyla daha önceden yapmış olduğumuz yollar bozulmuştu. Bu yolları yeniden Haliliye Belediyesi olarak yapıyoruz. İş makinelerimiz burada çalışıyoruz. Bu sokaklarımızı sil baştan tekrar yapıyoruz. Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Demirkol, incelemelerinin ardından mahalleden ayrılırken, Veysel Karani Mahallesindeki gezi ve inceleme programına belediye meclis üyelerinden Emin Coşkun, Feyyat Akbaş, İsmail Güneş ve Mehmet Keskin de katıldı.