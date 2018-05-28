Demirkol, çölyak hastalarını ramazan ayında da unutmadı

Haliliye Belediyesi, çölyak hastalarına ihtiyaç duydukları temel besin maddelerinin teminini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını devam ettirdi. İlçede yaşayan çölyak hastaları için içerisinde 10 çeşit glütensiz gıda malzemesinin bulunduğu koliler, Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen programla dağıtıldı. Haliliye Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşen dağıtım programına Demirkol, Çölyak Derneği Başkanı Hasan Doğan ve çölyak hastaları ile aileleri katıldı.

Dağıtım programında açıklama yapan Şanlıurfa Çölyak Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Doğan, “Türkiye çapında 40 dernek var ama şuanda Haliliye Belediyesi gibi duyarlı bir belediye görmedik. Diğer illerde de, böyle bir dağıtım görmedik. Çölyak hastalarının yanında olduğu için Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Demirkol ise, “Haliliye Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan toplumumuzun tüm fertlerinin sağlıklı ve mutlu yaşamlarını sürdürebilmeleri için belediye olarak her zaman için halkımızın hizmetindeyiz. Aynı ailede, çölyaklı çocuk ile ailesinin yediği yemek ayrı yapılmaktaydı. Biz, aile bütünlüğünü ve çocuklarımızın da aynı lezzetleri almalarını sağlamak için ilk defa Haliliye Belediyesi olarak içerisinde 10 çeşit glütensiz ürünlerin olduğu gıda kolileri dağıtmaktayız. Daha önce bulgur, makarna, çikolata, kurabiye ve kadayıf yiyemeyen çocuklarımız, gençlerimizin artık bu lezzetleri yiyorlar. Bu şekilde biz, bu ailelerimizin mutluluğunu yüreğimizde hissediyoruz. Çölyak hastalarımıza Cenab-ı Hakk’tan acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.

Demirkol’un açıklamasının ardından gıda kolilerinin dağıtımı yapıldı.