Demirkol, Devteşti kadın destek merkezini ziyaret etti

Fevzi Demirkol, eşi Adile Demirkol ile birlikte Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Devteşti Kadın Destek ve Aile Yaşam Merkezini ziyaret etti. Burada kurs gören kadınlarla sohbet eden Başkan Demirkol, merkezde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.

Devteşti, Ertuğrul Gazi ve Ulubatlı mahallelerinde bulunan kadın destek ve aile yaşam merkezlerindeki kursiyerlerin çevrelerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere gıda kolileri teslim ettiklerini ifade eden Demirkol, “Ramazan Ayının getirmiş olduğu yardımlaşma, kardeşlik, dayanışma, sevgi ve hoşgörü ortamında biz Haliliye Belediyesi olarak kardeşçe bir aileyiz. Haliliye Ailesi olarak buradaki kadın destek merkezlerimizin tümünde ve şimdi bulunduğumuz Devteşti Mahallesindeki kadın destek merkezimizde eğitim alan kadınlarımız bizim bir aile olduğumuzu göstermek adına bölgelerindeki, sokaklarındaki muhtaçlara dağıtmak üzere gıda kolilerini alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklar. Bu çalışmalarından dolayı Haliliye Belediyesi kadın destek merkezlerinin çalışanları ve kursiyerlerine teşekkür ediyorum. Bizim, dayanışma içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan davranışlar içerisinde olduğumuzu kalabalık aileyle birlikte teyit ettik” diye konuştu.

Demirkol, kursiyerlerle görüştükten sonra merkezden ayrıldı.