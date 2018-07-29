Demirkol haftasonu vatandaşlarla birlikte geçirdi

Demirkol, cumartesi günü Veysel Karani Mahallesinde bulunan Mehmet Akif İnan Parkını ziyaret etti. Yenileme çalışmaları tamamlanarak, yeni görüntüsüyle vatandaşların yeniden hizmete sunulan parkta vakit geçiren vatandaşlarla görüşen Demirkol, sohbet ettiği mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Gelen iletilerin çözümü için ilgili müdürlüklere talimatlar veren Demirkol, parkta tamamlanan çalışmalarla ilgili de beraberindeki teknik ekipten bilgiler aldı.

Parkta eğlenen çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektiren Demirkol, parktaki incelemelerini de tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.