Demirkol, hasta yakınları için yapılan tesisin inşaatını inceledi

Çalışmalarla ilgili bilgiler alan Demirkol, “Hasta yakınlarının rahat etmeleri için sağlıklı bir ortamda hastalarına refakat etmeleri için burada bir konaklama merkezi yapıyoruz” dedi.

Haliliye Belediyesi tarafından Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde bulunan Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesine hasta yakınlarının kullanımı için başlatılan misafirhane inşaatı sürüyor. Bay ve bayan için iki ayrı bölümden oluşan misafirhane içerisinde, vatandaşların kullanımları için lavabo, dinlenme ve duş alanları yer alacak. Fevzi Demirkol da, beraberinde teknik heyetle birlikte yapımı süren misafirhane inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat çalışmalarıyla ilgili teknik heyetten bilgiler alan Başkan Demirkol, misafirhane inşaatında çalışan işçilerle de görüştü.

İnşaat çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Demirkol, “Ramazan Ayının son gününde Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesini ziyaret ettik. İl dışından, gerek ilçe dışından, gerekse kırsal mahallelerden gelen vatandaşlarımızın, hastalarımızın, hasta yakınlarının rahat etmeleri için sağlıklı bir ortamda hastalarına refakat etmeleri için burada bir konaklama merkezi yapıyoruz. İnşaatımız son aşamaya gelmiştir. Kısa süre sonrasında faaliyete geçecektir. Buradaki hasta yakınlarının rahatı ve huzuru, hastalarıyla rahat ilgilenmeleri için tesis yapıyoruz. Bu tesisimiz inşallah, hasta yakınlarının rahat etmesinde faydalı olur” dedi.