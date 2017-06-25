Demirkol, hasta yakınlarıyla bir araya geldi

Hasta yakınlarına, Ramazan’ın son günü olmasıyla dolayısıyla geleneksel olarak sürdürülen iftar ikramını da dağıtan Demirkol, hastalara şifalar diledi.

Fevzi Demirkol, Arefe Gününde Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören hastalarını iftar saatinde bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Hasta yakınlarıyla sohbet ederek, taleplerini dinleyen Demirkol, hasta yakınlarının yemek derdine düşmemesi için Haliliye Belediyesi tarafından her yıl yürütülen hasta yakınlarına iftar uygulaması kapsamında hastane bahçesinde bekleyen hasta yakınlarına Ramazan Ayının son gününde iftarlıklarını dağıttı. Vatandaşlar hizmet dolayı,hasta yakınları Demirkol’a teşekkürlerini iletti.

Fevzi Demirkol da, gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yatmakta olan hastalarımız, hem çeşitli illerden, ilçelerden, kırsal mahallerimizden gelmektedir. Hastalarımıza Cenab-ı Hakk’tan şifa murat ediyoruz. Yakınlarına aynı şekilde bayramı en iyi şekilde yaşamaları ve yaşatmalarını temennisinde bulunuyoruz. Hasta yakınlarımızın, hastalarına refakat etmeleri sadece hastalarıyla meşgul olmaları, iftar ve sahur derdine düşmemeleri için hasta yakınlarına sıcak iftar yemeği ikramında bulunuyoruz” dedi.

Demirkol, açıklamasının ardından hastaneden ayrıldı.

Öte yandan Haliliye Belediyesi tarafından her Ramazan Ayında, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçelerinde bekleyen hasta yakınlarına, ucu açık olmak üzere görevliler tarafından iftar öncesi 3 çeşit sıcak yemek ve ekmek ile su ikramında bulunuluyor.