Demirkol Kadir Gecesini kutladı

Başkan Fevzi Demirkol, mesajında şu ifadelere yer verdi,“Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan sevgi, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın zirveye ulaştığı Ramazan Ayının, en önemli gecesi Kadir Gecesine ulaşmış olmanın ve yaklaşan Ramazan Bayramının sevincini yaşıyoruz. Ramazan Ayındaki sevgi ve dayanışma ikliminin yılın diğer aylarında da devamını dilerim. Mübarek Kadir Gecesinde tüm dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olmasını temenni eder, dualarınızda buluşmak umuduyla, iki cihanda saadetler dilerim”