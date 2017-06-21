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21 Haziran 2017 14:46

Demirkol Kadir Gecesini kutladı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, bu gece idrak edeceğimiz, bin aydan daha hayırlı mübarek Kadir Gecesi ile ilgili kutlama mesajı yayınladı.

Demirkol Kadir Gecesini kutladı

21 Haziran 2017 14:46


Başkan Fevzi Demirkol, mesajında şu ifadelere yer verdi,“Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan sevgi, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın zirveye ulaştığı Ramazan Ayının, en önemli gecesi Kadir Gecesine ulaşmış olmanın ve yaklaşan Ramazan Bayramının sevincini yaşıyoruz. Ramazan Ayındaki sevgi ve dayanışma ikliminin yılın diğer aylarında da devamını dilerim. Mübarek Kadir Gecesinde tüm dualarınızın ve ibadetlerinizin kabul olmasını temenni eder, dualarınızda buluşmak umuduyla, iki cihanda saadetler dilerim”




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